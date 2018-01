Bellucci bate Cuevas e pegará Djokovic no Masters de Montreal

Thomaz Bellucci sofreu, mas venceu o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/4), após 2h42min de batalha na estreia do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Assim, o tenista brasileiro se credenciou para enfrentar na segunda rodada ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, que já estreará direto na segunda rodada.

Atual 33º colocado da ATP e número 1 do Brasil, Bellucci vinha de uma eliminação na estreia do Torneio de Washington, na semana passada, e agora se viu muito próximo da eliminação na primeira rodada. Hoje 31º tenista do mundo, Cuevas chegou a sacar com vantagem de 5/4 no terceiro set, mas teve o serviço quebrado e depois viu o brasileiro triunfar novamente no tie-break.

Essa foi a segunda vitória de Bellucci em quatro jogos com Cuevas, que neste ano levou a melhor sobre o brasileiro no Torneio de Istambul, depois de o tenista paulista também ter superado o uruguaio no Masters 1000 de Miami. Antes disso, em 2011, o uruguaio saio vencedor do primeiro confronto entre os dois, em 2011, no Torneio de Estoril.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste novo embate entre os dois jogadores, Bellucci e Cuevas não conseguiram quebras de saque no primeiro set, forçando a disputa do tie-break, no qual o brasileiro foi um pouco melhor para fazer 7/4.

Já na segunda parcial, Bellucci chegou a obter uma quebra de serviço, mas esteve sob forte pressão com o seu saque e viu o uruguaio converter dois de nove break points para garantir o empate na partida com um 6/4.

Já no terceiro set, o brasileiro viu o jogo se complicar ao ser derrotado com o saque na mão no nono game, mas já no décimo ele deu o troco, evitou a vitória e depois os doiss tenista confirmaram seus serviços para levar o confronto ao tie-break, no qual o paulista voltou a fazer 7/4 para liquidar a fatura.

Na segunda rodada em Montreal, Bellucci irá travar o seu quarto jogo contra Djokovic, que levou a melhor nos três anteriores, sendo todos eles também em eventos da série Masters 1000. O primeiro deles foi em Roma, em 2010, e o segundo ocorreu em Madri, em 2011, e o último novamente na capital italiana, neste ano. Todos estes confrontos foram disputados em piso saibro, bem diferente da quadra dura da competição canadense.

Em outro jogo já encerrado nesta segunda-feira no Canadá, o ucraniano Sergiy Stakhovsky venceu o convidado local Filip Peliwo por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 6/2, e se credenciou como primeiro adversário de Rafael Nadal na competição. Sétimo cabeça de chave, o espanhol estreia direto na segunda rodada.

Já o francês Gilles Simon, nono pré-classificado, estreou nesta segunda-feira derrotando o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, enquanto o norte-americano Sam Querrey passou pelo eslovaco Martin Klizan por duplo 6/3.