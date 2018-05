Bellucci sofre, mas vence espanhol e volta à semifinal em Quito

Depois de uma estreia tranquila, Thomaz Bellucci teve certa dificuldade para vencer seu segundo jogo no saibro de Quito. Nesta sexta-feira, o tenista número 1 do Brasil precisou de três sets para superar o espanhol Pablo Carreño Busta, pelo placar de 7/6 (7/0), 4/6 e 6/2, e avançar à semifinal do torneio equatoriano de nível ATP 250.

Como aconteceu na estreia, Bellucci se destacou no saque novamente. Acertou 15 aces, contra 11 do jogo anterior (disputado em dois sets), mas mostrou mais irregularidade, pois cometeu 10 duplas faltas. Ainda assim, acertou 81% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Os saques foram mais decisivos no terceiro set, quando o número 35 do mundo sequer teve o fundamento ameaçado. Na primeira parcial do jogo, ele sofreu uma quebra. E, na segunda, perdeu o serviço duas vezes. Com ritmo forte no último set, Bellucci fechou o jogo após 2h07min.

Com o triunfo, o brasileiro iguala ao menos a campanha do ano passado, quando chegou à semifinal. Desta vez, porém, ele pretende ir mais longe. Para tanto, deverá ter mais trabalho em sua próxima partida. Seu adversário sairá do confronto entre o australiano Bernard Tomic, jovem tenista em ascensão no circuito, e o italiano Paolo Lorenzi.