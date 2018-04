Bellucci sofre, mas vence de virada no Torneio de Barcelona

Thomaz Bellucci sofreu nesta terça-feira, mas conseguiu vencer em sua estreia no Torneio de Barcelona. O brasileiro precisou de 2h43min para superar o local Pablo Carreno-Busta, convidado da organização e atual número 256 do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5.

Número 1 do Brasil e 44º da ATP, Bellucci parecia que não teria dificuldade para avançar no saibro espanhol nesta terça. Começou a partida de forma fulminante. Abriu 3/0 e chegou a ostentar 5/2 no set inicial.

No entanto, teve o saque quebrado quando estava para fechar a parcial. Perdeu quatro games em sequência e viu o rival levar o duelo para tie-break. Sem o mesmo ritmo do início, acabou sucumbindo ao espanhol, de apenas 21 anos.

A reação foi rápida no segundo set. Ele sacou melhor e faturou duas quebras de saque, vencendo a parcial e igualando o placar do jogo. No terceiro set, porém, voltou a oscilar e perdeu o saque logo no início. Bellucci, então, conseguiu reequilibrar o jogo e fez bons duelos até obter nova quebra no final para fechar em 7/5.

Depois de uma dura batalha na estreia, o brasileiro tem boas chances de cruzar com outro tenista local, David Ferrer. O cabeça de chave número 1, e número quatro do mundo, estreará contra o russo Dmitry Tursunov.

Ainda nesta terça, avançaram na competição o francês Jeremy Chardy e o japonês Kei Nishikori, pela segunda rodada, e o espanhol Albert Ramos, o esloveno Blaz Kavcic e o francês Edouard Roger-Vasselin, pela rodada de abertura.

Nas duplas, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig estrearam com vitória nesta terça. Eles venceram o búlgaro Grigor Dimitrov e o checo Radek Stepanek por 7/6 (7/5) e 6/2.

ROMÊNIA - No Torneio de Bucareste, o francês Gael Monfils superou o italiano Filippo Volandri por 6/4 e 6/2 em sua estreia. Além dele, alcançaram a segunda rodada os alemães Florian Mayer e Tobias Kamke, o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, o ucraniano Sergiy Stakhovsky, o local Victor Hanescu, o finlandês Jarkko Nieminen, o checo Lukas Rosol e o colombiano Santiago Giraldo.