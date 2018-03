Bellucci, Thiago Monteiro e Feijão estreiam no Brasil Open contra argentinos

Os tenistas do País conheceram neste sábado os adversários de estreia no Brasil Open, que começará na próxima segunda-feira, no Clube Pinheiros, em São Paulo. Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro e João Sousa, o Feijão, enfrentarão argentinos na primeira rodada da chave principal.

Depois de chegar às quartas de final do Rio Open, torneio que terá as semifinais disputadas neste sábado, Thiago Monteiro terá pela frente Carlos Berlocq, cabeça de chave número 8. O brasileiro é o atual 85º colocado no ranking mundial e enfrentará o tenista que ocupa a 66ª posição.

Thomaz Bellucci, melhor brasileiro do ranking, na 69ª colocação, irá encarar Diego Schawartzman, o 44º. Bellucci viveu grande momento na última semana ao derrotar na estreia do Rio Open o japonês Kei Nishikori, cabeça de chave número 1 do torneio e quinto colocado do mundo. No entanto, na rodada seguinte deu adeus à competição ao cair justamente diante do compatriota Thiago Monteiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Feijão (131º) estreará na competição em São Paulo contra Horacio Zeballos, 71º. Ainda há outros dois brasileiros garantidos na chave principal. Orlando Luz enfrentará o português Gastão Elias e Rogério Dutra Silva aguardará um tenista vindo do qualifying.

O cabeça de chave número 1 da competição é o espanhol Pablo Carreño Busta, que já estreará na segunda fase, assim como o uruguaio Pablo Cuevas, o espanhol Albert Vinolas e o português João Sousa não terão que jogar a primeira fase.

DUPLAS

A rodada de estreia do torneio de duplas do torneio em São Pauulo já terá confrontos entre brasileiros. Rogério Dutra Silva e André Sá terão pela frente Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro.

O também brasileiro Marcelo Demoliner atuará ao lado do neozelandês Marcus Daniel e jogará contra o compatriota Eduardo Russi Assumpção, que formará dupla com o croata Dusan Lajovic. Por fim, João Sousa e Fabricio Neis enfrentarão os argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Duran.