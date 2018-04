Bellucci vacila, perde de italiano e cai em Santiago

Com a derrota nas quartas, o brasileiro, atual número 31 do mundo, perderá 205 pontos no ranking da ATP e deverá cair pelo menos cinco posições. Na próxima semana, Bellucci disputará o Brasil Open, na Costa do Sauípe, na Bahia. Fognini, 56º da lista, enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre o espanhol Tommy Robredo e o argentino Máximo Gonzalez.

Ainda buscando seu melhor jogo neste ano, Bellucci voltou a mostrar instabilidade em quadra, alternando grandes jogadas e erros bobos. No segundo set, chegou a atirar a raquete no chão, enquanto na parcial final oscilou no início e nos últimos pontos, o que foi decisivo para a vitória do rival.

Bellucci começou melhor a partida e quebrou o saque do rival logo no primeiro game do jogo. Fognini devolveu a quebra na sequência, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do brasileiro até o fim do primeiro set. Depois do revés, o italiano reagiu rapidamente na segunda parcial e aproveitou os erros de Bellucci para empatar o duelo.

O brasileiro manteve o fraco rendimento no início do terceiro set e viu o rival abrir 4/0 no placar. Bellucci, contudo, não entregou os pontos. Venceu cinco games seguidos e virou o marcador para 5/4. Fognini mostrou nervosismo diante da recuperação do adversário, mas levou o duelo para o tie-break, quando o atual campeão voltou a abusar dos erros e não conseguiu obter um ponto sequer.

OUTROS JOGOS - Ainda nesta sexta, o italiano Potito Starace derrotou o argentino Horacio Zeballos, algoz de David Nalbandian, por 2 a 1, parciais de 6/7 (9/11), 6/3 e 7/6 (7/2). Ele fará a outra semifinal do torneio com o colombiano Santiago Giraldo, que eliminou o argentino Juan Ignacio Chela por 6/4 e 6/3. Chela havia derrotado o brasileiro Caio Zampieri na segunda rodada.