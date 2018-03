Bellucci vai enfrentar Nadal na estréia em Roland Garros

O brasileiro Thomaz Bellucci não teve sorte no sorteio em que conheceu seu adversário na primeira rodada de Roland Garros. Depois de superar o qualifying, ele enfrentará o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo e tricampeão do Grand Slam. Veja também: Guga enfrentará Paul-Henri Mathieu em Roland Garros Número 75 do mundo, Bellucci conseguirá um feito histórico caso supere Rafael Nadal em sua estréia em Roland Garros. Afinal, o espanhol nunca perdeu uma partida no Grand Slam disputado em Paris. Mais cedo, outro sorteio definiu os adversários de Gustavo Kuerten e Marcos Daniel na primeira rodada. Guga, que se despede do tênis em Roland Garros, enfrentará Paul-Henri Mathieu. Já Daniel vai encarar o espanhol Juan Carlos Ferrero.