Bellucci vê evolução após virada no Torneio de Barcelona Thomaz Bellucci se mostrou satisfeito com seu desempenho na virada sobre o russo Dmitry Tursunov nesta quinta-feira, pelas oitavas de final do Torneio de Barcelona. O brasileiro disse estar evoluindo na temporada de saibro e exibiu confiança antes do duelo das quartas de final, nesta sexta.