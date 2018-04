Bellucci vê pontos vulneráveis em Roddick, próximo rival

Bellucci, que estreou com vitória por 3 sets a 1 sobre o russo Teimuraz Gabashvili, prevê um confronto complicado com Roddick. Mas o brasileiro mostra otimismo e vê pontos vulneráveis no jogo do rival.

"Vai ser uma pedreira contra o Roddick, mas vou buscar a minha chance. Ele tem pontos vulneráveis e vou explorar isso", disse Bellucci, sem citar quais são as fragilidades que vê no jogo do rival.

O brasileiro nunca encontrou Andy Roddick no circuito profissional, mas vive o melhor momento de sua carreira. Atualmente em 35º lugar no ranking, o brasileiro pode até assumir um posto entre os 30 primeiros, após a vitória na estreia em Melbourne.