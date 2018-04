Bellucci vence 1º set e avança após abandono de russo

A segunda-feira foi de altos e baixos para os tenistas brasileiros no Torneio de Munique. Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil, estreou com vitória na competição de nível ATP 250 disputada sobre o saibro. Já Marcelo Melo, sem seu parceiro habitual, foi eliminado logo na primeira partida no torneio alemão, que contou até com neve nesta segunda.

Bellucci avançou às oitavas de final em Munique sem precisar vencer dois sets sobre o russo Mikhail Youzhny. O triunfo no primeiro foi o suficiente porque o rival alegou problemas físicos para abandonar o jogo no início da segunda parcial. O brasileiro liderava o placar por 6/3 e 1/0.

Curiosamente, a partida chegou a ser interrompida pela neve, que chegou a "pintar" de branco o saibro de Munique. A paralisação, contudo, foi breve e não atrapalhou a programação desta segunda.

O triunfo de Bellucci encerrou uma sequência de sete derrotas seguidas no circuito. Ele não vencia desde o início de fevereiro, quando foi até a semifinal do Torneio de Quito, no Equador. Desde então, foi derrotado em seis estreias consecutivas.

Nas oitavas de final em Munique, Bellucci vai ter pela frente o croata Ivan Dodig, justamente o parceiro habitual de Marcelo Melo nas duplas. O tenista da Croácia decidiu jogar somente a chave de simples na Alemanha.

Após eliminar o letão Ernests Gulbis na rodada de abertura, Dodig vai encarar Bellucci na quarta ou na quinta-feira. Será apenas o segundo confronto entre os dois. No primeiro o brasileiro levou a melhor, curiosamente neste mesmo saibro de Munique, em 2014.

Fora da chave de duplas, Dodig deu lugar ao holandês Jean-Julien Rojer, parceiro de Melo na competição alemã. Melo e Rojer formaram a dupla cabeça de chave número 1, mas acabaram sendo derrotados logo no primeiro jogo pela parceria formada pelo austríaco Olivier Marach e pelo francês Fabrice Martin, por duplo 6/4.

Com o resultado, Melo acumula sua segunda derrota seguida em estreia. Na semana passada, caíra logo no primeiro jogo em Barcelona. Ao todo, foi a terceira queda em estreias neste ano, no qual começou como número 1 do mundo no ranking de duplas.