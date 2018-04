Bellucci vence e avança às quartas de final em Brisbane

O brasileiro Thomaz Bellucci venceu, nesta quarta-feira, a sua segunda partida no ATP de Brisbane e garantiu uma vaga nas quartas de final da competição. Ele obteve o feito ao bater o israelense Harel Levy por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4. Agora pega o checo Tomas Berdych, que arrasou o cipriota Marcos Baghdatis, com 6/0 e 6/1.

Oitavo cabeça de chave do torneio australiano e atual 36.º colocado do ranking mundial, Bellucci e Berdych nunca se enfrentaram.

"Vou ter de ser muito consistente e trabalhar muito bem com o saque, pois o Berdych tem uma ótima devolução. É jogo duro, mas tenho chances e mais um dia para pensar junto com o João [Zwestch, técnico] como faremos para buscar mais essa vitória. O importante é estar confiante e focado", afirmou Bellucci.

Para superar o experiente Levy, de 31 anos e atual 119.º do mundo, Bellucci exibiu um aproveitamento de 79% dos pontos disputados com o seu primeiro saque e aproveitou um dos três break-points que teve à disposição para fechar a primeira parcial em 6/4.

"O Levy jogou muito bem. Acabou me surpreendendo, pois sacou muito bem, acima do esperado. Mesmo assim consegui me manter firme na partida e aproveitei as poucas chances que tive para quebrar o serviço dele", disse Bellucci.

No segundo set, Bellucci não conseguiu manter o nível do primeiro saque, e o fato acabou provocando uma quebra de serviço decisiva para Levy devolver a parcial de 6/4. No set final, porém, o brasileiro retomou o controle da partida e, com uma nova quebra no serviço do adversário, assegurou o triunfo com mais um 6/4.

Em boa fase no circuito profissional, Bellucci usa o ATP de Brisbane como preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa no próximo dia 18, em Melbourne.

DEMAIS JOGOS

Principal favorito do torneio, o norte-americano Andy Roddick superou o australiano Carsten Ball por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3. Ele jogará por uma vaga na semifinal contra o francês Richard Gasquet, que nesta quarta superou o australiano Matthew Edben por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4.

Já o checo Radek Stepanek, segundo cabeça de chave, sofreu para avançar às quartas de final ao superar o ucraniano Oleksandr Dolgopolov Jr por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 e 6/2.

Por uma vaga na semifinal, Stepanek enfrentará o norte-americano Wayne Odesnik, que venceu o italiano Alejandro Falla por 6/7, 6/2 e 6/1.

O francês Gael Monfils, terceiro cabeça de chave, também penou para chegar às quartas de final ao derrotar, em três sets, o compatriota Florent Serra por 6/7, 7/6 e 6/1.