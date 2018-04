Bellucci vence espanhol com 'pneu' e avança à semifinal em Genebra

Em bom momento no circuito profissional, Thomaz Bellucci garantiu vaga na semifinal do Torneio de Genebra, nesta quinta-feira, ao vencer o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 1/6 e 6/3. Assim, o tenista brasileiro disputará a sua segunda semifinal de uma competição neste ano, depois de ter alcançado a mesma fase em Quito, no Equador, em fevereiro.

Com o triunfo que teve direito a um "pneu" (6/0) na primeira parcial, o atual 60º colocado do ranking mundial se credenciou para encarar na próxima fase do ATP 250 suíço realizado em quadras de saibro o colombiano Santiago Giraldo, que nesta quinta surpreendeu ao eliminar o croata Marin Cilic, segundo cabeça de chave, com parciais de 7/5 e 6/3.

Bellucci bateu Ramos-Viñolas neste que foi o seu primeiro duelo entre os dois tenistas, sendo que ele levou a melhor sobre Giraldo, hoje 67º do ranking da ATP, nos últimos três confrontos entre os dois. O colombiano, porém, ganhou as três partidas anteriores que travou com o brasileiro, que agora poderá desempatar o retrospecto do embate.

Após dar trabalho a Novak Djokovic nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, na semana passada, onde foi batido pelo sérvio por 2 sets a 1, Bellucci acumulou o seu segundo "pneu" em duas semanas, pois na estreia na capital italiana ele arrasou o colombiano Alejandro Gonzalez por 6/2 e 6/0.

Para ir às semifinais em Genebra, Bellucci começou arrasador contra Ramos-Viñolas e, ao aproveitar três de quatro chances de quebrar o saque do rival, aplicou o 6/0. Na segunda parcial, porém, o espanhol reagiu de forma expressiva para empatar o jogo. Embora tenha sido superado com o serviço na mão por mais uma vez, converteu três de nove break points para fazer 6/1 e deixar tudo igual.

No terceiro set os dois tenistas exibiram muita instabilidade, mas o brasileiro foi um pouco melhor para fazer o 6/3 que liquidou a partida. Ele teve o saque quebrado por duas vezes, mas voltou a converter três break points para triunfar e seguir em frente na Suíça, país onde conquistou dois dos três títulos que possui no circuito principal da ATP - foi campeão em Gstaad em 2009 e 2012.