Bellucci vence favorito e chega à final no Marrocos

O brasileiro Thomaz Bellucci venceu o espanhol Guillermo Garcia Lopez e alcançou a final do Challenger de Rabat, no Marrocos. A vitória em dois sets sobre o cabeça-de-chave número 1 do torneio com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), foi a 14ª do paulista em competições da série challenger - uma seqüência que inclui os títulos em Florianópolis e Túnis. A classificação à final dá 42 pontos ao brasileiro. Como terá de descontar dois, do Challenger de Belo Horizonte, em junho de 2007, Bellucci somará 40 aos 446 que o colocaram pela primeira vez no top 100 da ATP. Com a nova pontuação, deve aproximar-se do 85º lugar. O adversário do brasileiro na final sairá do vencedor do confronto entre o argentino Martin Vassalo-Arguello, 119º do ranking, e o canadense Peter Polansky, 344º. Em caso de título, Bellucci, que ainda não perdeu sets no torneio, somará 58 pontos - já com descontos - e ficará próximo da 80ª colocação do ranking. A série de bom resultados o coloca como possível cabeça-de-chave do qualifying de Roland Garros, além de garantir um lugar na chave principal de Wimbledon e colocá-lo de vez na disputa pela condição de número 1 do Brasil. Marcos Daniel, melhor do País no ranking, é o 78º, com 517 pontos.