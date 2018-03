Bellucci vence na França e assume número 1 do Brasil

Thomaz Bellucci aparecerá na próxima segunda-feira como o melhor representante do tênis brasileiro no ranking da ATP. Nesta quinta, ele passou pelo sul-africano Rik de Voest, em Bordeaux, e chegou à 17ª vitória consecutiva em torneios da série challenger. Bellucci venceu o primeiro set por 7/5 e abriu 1/0 no segundo, antes de o rival abandonar a partida. Com o resultado, o paulistano chega às quartas-de-final da competição francesa e soma 19 pontos. Descartados outros três - de um Future de maio de 2007 - ele chegará a 520 no ranking da ATP, o que hoje o colocaria na 73.ª posição. Marcos Daniel, melhor brasileiro na lista desta semana, soma 517 pontos, mas não joga desde o ATP de Barcelona, e deve aparecer abaixo da 75.ª colocação na próxima lista. A seqüência de Bellucci - que inclui títulos nos torneios de Florianópolis, Túnis e Rabat - deve colocá-lo como primeiro cabeça-de-chave no qualifying de Roland Garros. A série de bons resultados também deixa o paulista próximo de uma vaga nos Jogos Olímpicos. Os participantes da chave de Pequim serão decididos com base no ranking após o Grand Slam francês e estima-se que, devido a desistências e à cota de quatro participantes por país, um atleta que esteja próximo da 80.ª colocação tenha boas chances de ser chamado.