Bellucci vence oitava seguida e vai à semifinal em Túnis

O brasileiro Thomaz Bellucci venceu o chileno Paul Capdeville nesta sexta-feira, 2, e garantiu vaga na semifinal do Challenger de Túnis, na Tunísia. A vitória, por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4, é a oitava consecutiva do tenista, que vem do título no Aberto de Santa Catarina, no início do mês de abril. Na decisão, Bellucci terá pela frente o vencedor do confronto entre dois tenistas experientes - o belga Julien Benneteau, 76.º do mundo e cabeça-de-chave número 1, e o chileno Nicolas Massu que em 2004, apareceu na nona posição do ranking. A chegada à semifinal dá ao brasileiro 40 pontos no ranking da ATP. Atual número 126, Bellucci deve aparecer pela primeira vez entre os 120 melhores do mundo. Caso vença mais duas partidas e conquiste o título, o tenista tem chance de entrar pela primeira vez no top 100.