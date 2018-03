Bellucci vence torneios de simples e duplas na Tunísia

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci venceu o sérvio Dusan Vemic neste domingo por 6/2 e 6/4 e conquistou o torneio masculino de simples no Challenger de Túnis, na Tunísia. Foi o terceiro título do brasileiro na temporada. Bellucci, número 126 no Ranking de Entradas da ATP, já havia conquistado os Challengers de Florianópolis e Santiago do Chile. Nas duplas, Bellucci e o também brasileiro Bruno Soares venceram o suíço Jean-Claude Scherrer e o francês Nicolas Tourte por 6/3 e 6/4 na final e completaram a festa brasileira na Tunísia.