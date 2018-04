Bellucci vence último jogo contra o Equador na Davis Com o duelo entre Brasil e Equador já definido, Thomaz Bellucci venceu Julio Cezar Campozano por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 7 minutos. Com o triunfo do tenista paulista, disputado com o Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, praticamente vazio, a série terminou 3 a 2 para os equatorianos, que vão disputar o Grupo Mundial da Copa Davis em 2010.