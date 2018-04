Bellucci vira sobre Baghdatis em estreia em Genebra

Motivado pela boa subida no ranking da ATP, Thomaz Bellucci impôs grande virada ao experiente Marcos Baghdatis, nesta segunda-feira, na sua estreia no Torneio de Genebra, de nível ATP 250, na Suíça. Após oscilar no set inicial, o brasileiro mostrou poder de superação e venceu as duas parciais seguintes, fechando o jogo com o placar de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/3, em 2h15min.

Na segunda fase, equivalente às oitavas de final, Bellucci vai enfrentar o vencedor do confronto entre o sérvio Janko Tipsarevic e o usbeque Denis Istomin - eles vão entrar em quadra somente nesta terça-feira. Assim, o brasileiro só deve jogar novamente na quarta.

Nesta segunda, Bellucci mostrou certa irregularidade no set inicial, jogando contra o cabeça de chave número 7 do torneio. Mesmo assim, conseguiu jogar de igual para igual contra o rival e, após uma quebra de saque para cada lado, Baghdatis faturou o set inicial.

O brasileiro, então, iniciou forte reação. Praticamente impecável no segundo set, ele impôs duas quebras ao adversário e não teve o saque ameaçado. Após empatar o jogo, o número 1 do Brasil seguiu melhor no terceiro set. Com mais uma quebra, ele abriu a vantagem necessária para fechar a partida.

Além da vitória, Bellucci comemorou nesta segunda sua boa subida no ranking. Ele galgou oito posições, para o 60º lugar, sua melhor colocação desde novembro do ano passado. A ascensão se deveu ao bom rendimento no saibro do Masters 1000 de Roma, na semana passada, quando foi eliminado apenas nas quartas de final pelo número 1 Novak Djokovic, que veio a se sagrar campeão, no domingo.

Em Genebra, Bellucci disputa seu último torneio antes de Roland Garros, que começa no domingo. O torneio suíço, também realizado no saibro, faz sua estreia nesta temporada.