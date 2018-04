Bellucci vira sobre número 19 do mundo e agora encara Djokovic

O brasileiro Thomaz Bellucci deu sequência à boa fase que vive na temporada e conseguiu uma surpreendente vitória sobre um Top 20 nesta quarta-feira. Ele derrotou de virada o espanhol Roberto Bautista Agut, número 19 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/4, e garantiu vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Depois de passar por um Top 20, Bellucci, número 68 do mundo, terá uma tarefa ainda mais complicada para enfrentar se quiser seguir vivo na competição. Ele terá pela frente nada menos que o líder do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic, que estreou com vitória diante do espanhol Nicolas Almagro.

Este será apenas o terceiro confronto entre os tenistas de 27 anos, com vantagem total, como era de se esperar, para Djokovic, que venceu as duas anteriores: justamente em Roma, em 2010, e em Madri, em 2011, quando Bellucci até conseguiu levar o jogo para o terceiro set, mas não resistiu.

Para triunfar nesta quarta, Bellucci precisou superar um péssimo início de partida, já que foi quebrado em duas oportunidades no primeiro set, viu o adversário fazer 5 a 0 e só conseguiu escapar do "pneu". No segundo, no entanto, aconteceu o contrário. O brasileiro chegou a abrir 3 a 0, viu o adversário ganhar seu primeiro game, mas depois conseguiu uma nova quebra para devolver o 6 a 1.

Em meio a um jogo cheio de altos e baixos de ambos os lados, os adversários igualaram o nível na parcial de desempate e finalmente fizeram um duelo equilibrado. Os dois cederam duas oportunidades de quebra, mas Bellucci foi mais decisivo, confirmou uma delas, no quinto game, e arrancou para o triunfo.

Em outro jogo já encerrado do dia, o austríaco Dominic Thiem contou com a desistência do francês Gilles Simon para avançar. O número 49 do mundo havia vencido o primeiro set por 7/6 (7/5) e liderava por 2 a 0 no segundo, quando Simon, cabeça de chave número 12, abandonou. Agora, Thiem duelará com o oitavo cabeça de chave, o suíço Stan Wawrinka.