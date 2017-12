Bellucci volta a cair em estreia no ano, mas vence nas duplas de Sydney

Antes de cair nesta nova estreia, o atual 37º colocado do ranking mundial havia sido batido pelo belga David Goffin em Brisbane. Agora, contra um rival que está logo acima dele na listagem da ATP, em 36º lugar, Bellucci acabou sofrendo a sua segunda derrota em dois jogos com Dolgopolov, que no ano passado já havia passado pelo adversário no Masters 1000 de Miami, também por 2 sets a 0.

Com o triunfo sobre Bellucci, o ucraniano se credenciou para enfrentar na segunda rodada de Sydney o norte-americano Alexander Sarkissian, que veio do qualifying e na estreia superou o italiano Simone Bolelli com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5).

Neste novo duelo com Dolgopolov, Bellucci foi muito mal no primeiro set, no qual não conseguiu ameaçar o saque do rival por nenhuma vez e ainda viu seu oponente converter dois de três break points para fechar em 6/1.

Já na segunda parcial, o brasileiro tentou reagir, mas mais uma vez não conseguiu ganhar games no serviço do adversário, que aproveitou uma de duas chances de quebra para fazer o 6/4 que liquidou o confronto, após apenas 66 minutos. Assim, Bellucci segue sem conseguir ganhar embalo para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dolgopolov avançou à segunda rodada na condição de oitavo cabeça de chave, sendo que o outro tenista que venceu como pré-classificado em sua estreia nesta terça foi o francês Jeremy Chardy. Sexto na lista de favoritos, ele passou pelo casaque Mikhail Kukushkin por 6/2 e 6/3. Já o argentino Leonardo Mayer não conseguiu justificar o status de sétimo cabeça de chave ao cair na primeira rodada diante do russo Teymuraz Gabashvili, que venceu por 6/4 e 6/3.

Em outros jogos do dia, o francês Nicolas Mahut, o australiano James Duckworth e o luxemburguês Gilles Muller também estrearam com vitórias em Sydney. Muller, por sinal, será o primeiro adversário do austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 2, que abre campanha diretamente na segunda rodada.

DUPLAS - Como consolo para a nova derrota em uma estreia em um torneio neste início de temporadas, Bellucci teve o fato de que abriu a chave de duplas de Sydney com vitória, também nesta terça. Ele e Leonardo Mayer superaram Gabashvili e Kukushkin por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/8.

Assim, o brasileiro e o argentino se credenciaram para enfrentar na segunda rodada o israelense Jonathan Erlich e o britânico Colin Fleming, que na estreia surpreenderam os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan, cabeças de chave número 2, com uma vitória por duplo 7/5.

Outro tenista brasileiro que estreou com vitória nas duplas nesta terça foi Bruno Soares. Atuando ao lado do britânico Jamie Murray, ele derrotou os australianos James Duckworth e John Millman por 2 sets a 1, com 6/4, 5/7 e 11/9.

Desta forma, Soares e Murray irão encarar na segunda rodada uma nova parceira de australianos, formada por Matt Reid e Jordan Thompson, que na estreia superaram o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, cabeças de chave número 1, por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 7/6 (11/9) e 10/4.