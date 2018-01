Bellucci volta ao Top 30 da ATP e será cabeça de chave no US Open

A atualização desta segunda-feira do ranking da ATP reservou uma ótima notícia para o brasileiro Thomaz Bellucci. O tenista número 1 do Brasil voltou a figurar entre os 30 melhores do mundo, justamente na 30.ª colocação, com 1.190 pontos, e foi confirmado como um dos 32 cabeças de chave do US Open.

É a primeira vez nos últimos quatro anos que Bellucci ocupa um lugar no Top 30 da ATP, mais próximo de sua melhor colocação na carreira: 21.º em julho de 2010. Com isso, garantiu vaga como um dos 32 favoritos do Grand Slam norte-americano, que começa na próxima segunda-feira, evitando o confronto com os principais tenistas do circuito logo na primeira rodada.

E para alcançar a 30.ª posição, Bellucci nem precisou se esforçar tanto. Ele ganhou três colocações no ranking mesmo eliminado logo na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, semana passada, por Tomas Berdych. O brasileiro foi beneficiado pelas quedas do espanhol Guillermo Garcia-Lopez (31.º), do italiano Fabio Fognini (32.º) e do francês Adrian Mannarino (34.º).

Mas Bellucci não foi o único a comemorar com o novo ranking divulgado nesta segunda. O suíço Roger Federer recuperou a segunda colocação somente uma semana depois de ter sido ultrapassado por Andy Murray. Ele foi beneficiado pela conquista do título em Cincinnati, no último domingo, batendo Novak Djokovic.

Federer alcançou os 9.065 pontos, ultrapassando Murray, que derrotou na semifinal em Cincinnati e que tem 8.840 pontos. Os dois, no entanto, seguem bastante distantes de Djokovic, líder do ranking mesmo com o vice nos Estados Unidos, com 14.865.

Mas esta não foi a única alteração no Top 20. Depois de alcançar as quartas de final em Cincinnati, na qual foi derrotado por Murray, Richard Gasquet ultrapassou John Isner e é o 12.º. Também quadrifinalista nos Estados Unidos, Feliciano López saltou cinco colocações e é agora o 18.º.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER) - 14.865 pontos

2º - Roger Federer (SUI) - 9.065

3º - Andy Murray (GBR) - 8.840

4º - Kei Nishikori (JAP) - 6.205

5º - Stan Wawrinka (SUI) - 5.710

6º - Tomas Berdych (RCH) - 5.230

7º - David Ferrer (ESP) - 3.695

8º - Rafael Nadal (ESP) - 3.680

9º - Marin Cilic (CRO) - 3.550

10º - Milos Raonic (CAN) - 2.880

11º - Gilles Simon (FRA) - 2.730

12º - Richard Gasquet (FRA) - 2.240

13º - John Isner (EUA) - 2.235

14º - David Goffin (BEL) - 2.130

15º - Kevin Anderson (AFS) - 2.000

16º - Gael Monfils (FRA) - 1.850

17º - Grigor Dimitrov (BUL) - 1.735

18º - Feliciano López (ESP) - 1.665

19º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 1.655

20º - Dominic Thiem (AUT) - 1.645

------

30º - Thomaz Belluci (BRA) - 1.190

89º - João Souza (BRA) - 554

129º - André Ghem (BRA) - 429

168º - Guilherme Clezar (BRA) - 303

190º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 255