Bellucci volta aos torneios de saibro cheio de confiança

Número 1 do Brasil - é o 35º colocado no ranking mundial -, Bellucci somou bons resultados neste começo de temporada. Foi às quartas de final em Brisbane, chegou às oitavas de final em Auckland e parou na segunda rodada do Aberto da Austrália. "Foi melhor do que o ano passado", comparou.

Agora, ele começa a turnê sul-americana de saibro com o Torneio de Santiago, no Chile. Depois, Bellucci disputará o Brasil Open e ainda passará pelas competições da ATP em Buenos Aires (Argentina) e Acapulco (México). Para isso, intensificou os treinos de adaptação ao novo piso.

"Já me sinto bem adaptado", contou Bellucci, após passar a semana treinando em dois períodos no saibro. Assim, ele espera um bom resultado já no torneio no Chile, onde foi até as oitavas de final no ano passado. "Espero ir adiante. Hoje estou mais preparado, mais experiente", disse.