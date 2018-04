Berdych arrasa rival e enfrentará Bellucci em Brisbane O checo Tomas Berdych arrasou o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, nesta quarta-feira, e se garantiu nas quartas de final do ATP de Brisbane. Quarto cabeça de chave do torneio australiano, ele terá pela frente agora o brasileiro Thomaz Bellucci.