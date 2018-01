Berdych cai na estreia e Raonic vence no Torneio de St. Petersburg

Berdych, atual número cinco do mundo, foi surpreendido pelo italiano Simone Bolelli por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Irregular no saque, o checo sofreu duas quebras de serviço ao longo da partida e não conseguiu segurar a pressão do rival, principalmente no segundo set. Foi eliminado após 1h38min de confronto.

Já Raonic não hesitou contra o local Evgeny Donskoy, um dos convidados da organização. O número 9 do mundo mostrou por que é tido como um dos melhores sacadores da atualidade ao cravar 13 aces. Neste ritmo, só teve um break point contra, devidamente salvo. Fechou a partida com facilidade por duplo 6/4, após 1h13min.

Nas quartas de final, Raonic terá pela frente o experiente espanhol Tommy Robredo, que avançou ao superar o cipriota Marcos Baghdatis por 7/6 (7/5) e 6/1. Bolelli, algoz de Berdych vai cruzar com o vencedor do duelo entre o português João Sousa e o espanhol Marcel Granollers.

Pela mesma rodada, o espanhol Roberto Bautista, quarta cabeça de chave, salvou três match points consecutivos para superar o local Teymuraz Gabashvili por 6/3, 5/7 e 7/5. Vai duelar nas quartas de final com o francês Lucas Pouille, que derrotou o polonês Jerzy Janowicz por 7/6 (9/8) e 7/6 (7/1). Já o usbeque Denis Istomin bateu o alemão Benjamin Becker por 2/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Ele enfrentará na sequência o austríaco Dominic Thiem.