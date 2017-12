Berdych despacha revelação australiana e encara algoz de Cilic

Tomas Berdych sofreu um pouco, mas fez valer a condição de sexto tenista do ranking mundial para avançar nesta sexta-feira às oitavas de final do Aberto da Austrália. O checo conquistou este objetivo ao vencer a revelação australiana Nick Kyrgios por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 1/6 e 6/4, em Melbourne.

Com o triunfo sobre o jovem de 20 anos de idade que ocupa a 30ª posição do ranking mundial. Berdych se credenciou para enfrentar na próxima fase o espanhol Roberto Bautista Agut, que surpreendeu em outro jogo da parte final da programação do dia ao eliminar o croata Marin Cilic, 12º cabeça de chave, com parciais de 6/4, 7/6 (7/5) e 7/5.

Essa foi a primeira vez que Berdych enfrentou Kyrgios no circuito profissional. E o australiano exibiu a sua habitual força no saque ao contabilizar 18 aces, contra oito acumulados pelo checo. O favorito, porém, aproveitou três de oito chances de quebrar o saque do tenista da casa, que só converteu dois de seis break points.

Cilic, por sua vez, também caiu mostrando habilidade no saque ao acumular 15 aces, mas o seu rival foi mais eficiente nos momentos decisivos e aproveitou três de 11 chances de quebra para liquidar a partida em sets diretos. Já Cilic converteu apenas um de quatro break points e pagou caro pelos 55 erros não forçados que cometeu.

FEMININO

Também no fim da programação noturna de jogos na Austrália foi definido mais um confronto das oitavas de final da chave feminina de simples do primeiro Grand Slam do ano. Décima cabeça de chave, a espanhola Carla Suárez Navarro contou com a desistência da russa Elizaveta Kulichkova quando vencia o segundo set por 2/0, após ganhar a parcial inicial em 6/4, e assim avançou para encarar na próxima fase a australiana Daria Gavrilova. A tenista da casa fez bonito ao derrotar de virada a francesa Kristina Mladenovic, 28ª cabeça de chave, com parciais de 6/4, 4/6 e 11/9.