Berdych é campeão do Masters de Paris O checo Tomas Berdych, atual número 50 do ranking mundial da ATP, derrotou o croata Ivan Ljubicic por 3 sets a 2 - parciais de 6/3, 6/4, 3/6, 4/6 e 6/4 -, neste domingo, e conquistou o título do Masters Series de Paris, o último da temporada. Berdych, de 20 anos, teve uma campanha mais que surpreendente pelo fato de ter ganhado de quatro cabeças-de-chave do torneio francês. A conquista em Paris é apenas a segunda de sua carreira. No ano passado, o checo havia faturado o ATP de Palermo, na Itália.