Berdych estraga festa de Baghdatis e fatura Halle

O tenista checo Tomas Berdych conquistou neste domingo o título do Torneio de Halle, disputado em quadras de grama. Ele derrotou na final o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. No ano passado, Berdych havia sido derrotado na final pelo suíço Roger Federer, número um do mundo, que este ano não participou do torneio para poder descansar para Wimbledon, que começa no final do mês. Este foi o primeiro título do ano de Berdych, que é o 13.º colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O checo teve como destaque na decisão o bom aproveitamento do primeiro serviço, com 94%. "Foi uma conquista fantástica e muito importante para minha carreira", contou o Berdych, que acabou estragando a festa de aniversário de Baghdatis - o tenista completa 22 anos neste domingo.