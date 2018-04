Berdych estreia com vitória fácil no Masters de Roma Assim como os demais favoritos que entraram em quadra nesta terça-feira, o checo Tomas Berdych teve facilidade para vencer em sua estreia no Masters 1000 de Roma. Em apenas 1h07min, o número seis do mundo arrasou o usbeque Denis Istomin por 6/4 e 6/0.