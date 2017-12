Berdych jogará final do Torneio de Halle contra Baghdatis

O tenista checo Tomas Berdych, cabeça-de-chave número quatro, confirmou o favoritismo neste sábado ao derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em partida válida pelas semifinais do Torneio de Halle, disputado na grama. No ano passado, Berdych perdeu a final de Halle para o suíço Roger Federer, número um do mundo, que este ano não participou da competição. "Em 2006 eu era surpresa", disse o checo. "Agora sou realidade e espero sair vencedor no domingo." O adversário de Berdych na final será o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave oito, que derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4. Baghdatis completará 22 anos do domingo e espera faturar o título como presente.