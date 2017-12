Berdych se classifica à final em Paris O checo Tomas Berdych derrotou, neste sábado, o compatriota Radek Stepanek (cabeça-de-chave número 8) por 2 sets a 1 - parciais de 6/1, 3/6 e 6/3 - e se classificou à final do Masters Series de Paris, o último desta temporada. Berdych, número 50 no ranking mundial da ATP, confirmou, mais uma vez, ser a grande surpresa do torneio - já havia eliminado outros dois pré-classificados. Na grande decisão, o checo terá pela frente o croata Ivan Ljubicic, que está em grande fase. Um dia depois de se garantir no Masters de Xangai, que reunirá os oito melhores tenistas do ano, Ljubicic se classificou à oitava final da temporada ao bater o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 7/5. O tenista dos Estados Unidos, após a derrota, revelou que pode ficar de fora do Masters, já que está com muitas dores nas costas e no ombro esquerdo. ?Não estou tão otimista como estava há dois dias?, afirmou Roddick.