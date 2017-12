Berdych sobe 25 posições no ranking O tenista checo Tomas Berdych ganhou 25 posições no ranking de Entradas da ATP, após conquistar o título do Masters Series de París-Bercy com a vitória sobre o croata Ivan Ljubicic no último domingo. Berdych, de 20 anos, chega à 25ª posição - a melhor colocação em sua carreira. Ljubicic, ganhou duas posições por ter chegado à final e agora ocupa a oitava posição. O russo Marat Safin - que deveria defender o título em Paris, mas não disputou o torneio por conta de uma lesão - caiu seis posições e agora é o 11º. A liderança do ranking continua com o suíço Roger Federer. O espanhol Rafael Nadal aparece em segundo. Veja os 10 primeiros do ranking de Entradas: 1. Roger Federer (SUI) 6225 pts 2. Rafael Nadal (ESP) 4765 3. Andy Roddick (EUA) 3085 4. Lleyton Hewitt (AUS) 2490 5. Andre Agassi (EUA) 2275 (+1) 6. Guillermo Coria (ARG) 2190 (+1) 7. Nikolay Davydenko (RUS) 2090 (+1) 8. Ivan Ljubicic (CRO) 2080 (+2) 9. Gastón Gaudio (ARG) 1850 (+2) 10. Mariano Puerta (ARG) 1799 (-1)