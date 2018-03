Berdych supera quali em estreia no Torneio de Roterdã

De volta ao circuito, após queda na terceira rodada do Aberto da Austrália, o checo Tomas Berdych estreou com vitória no Torneio de Roterdã, de nível ATP 500, nesta segunda-feira. O ex-Top 10, atualmente na 13ª colocação do ranking, teve poucas dificuldades para superar o romeno Marius Copil, que saiu do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4.

Berdych não jogava desde o dia 20 de janeiro, quando foi eliminado por Roger Federer, na terceira rodada em Melbourne - o suíço conquistaria o título do Grand Slam dias depois. Na Holanda, o checo foi o primeiro cabeça de chave a entrar em quadra nesta segunda. E, contra o 130º do mundo, não cedeu set e nem games ao adversário.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, Berdych vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Richard Gasquet, vice-campeão em Montpellier no domingo, e o sérvio Victor Troicki. Eles vão se enfrentar na quarta-feira. Assim, Berdych só voltará à quadra pela chave de simples na quinta.

Nos demais jogos de simples desta segunda, os espanhóis Marcel Granollers e Feliciano López foram eliminados logo na estreia. O primeiro foi batido pelo russo Evgeny Donskoy por duplo 6/4, enquanto López caiu diante do francês Pierre-Hugues Herbert por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).

Ainda nesta segunda o usbeque Denis Istomin despachou o britânico Aljaz Bedene por 6/3 e 7/6 (7/3) e o local Robin Haase eliminou o alemão Florian Mayer por 7/5 e 7/6 (7/3).

Sofrendo com baixas de última hora, como o espanhol Rafael Nadal e o suíço Stan Wawrinka, o Torneio de Roterdã não conta com brasileiros na chave de simples, somente nas duplas. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot ainda não têm data certa para estrear.