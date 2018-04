Berdych vence Cilic e checos abrem vantagem na Davis A República Checa está muito perto da classificação para a final da Copa Davis. Nesta sexta-feira, Tomas Berdych venceu o croata Marin Cilic por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/3, 3/6, 4/6 e 6/3, em 3 horas e 48 minutos. Com o triunfo, a República Checa abriu 2 a 0 no confronto com a Croácia, já que mais cedo Radek Stepanek havia superado Ivo Karlovic em um duelo de cinco sets, que durou 5 horas e 59 minutos.