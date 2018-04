Bia Haddad diz que dores no punho esquerdo forçaram abandono em Charleston

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia alegou dores no punho esquerdo para abandonar na rodada de abertura do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, a número 1 do País desistiu do jogo contra a espanhola Lara Arruabarrena no terceiro set, quando ela perdia por 1/0 sem quebra de saque.

"Já vinha sentindo um desconforto no punho esquerdo durante a partida e resolvi não arriscar mais no início do terceiro set com medo de agravar a lesão", explicou a canhota, que vinha bem na partida, apesar das dores.

Ela venceu o set inicial por 6/4 e até desperdiçou um match point no segundo, perdido por 7/6 (8/6) no tie break. Após empatar o jogo, Arruabarrena venceu o único game disputado no terceiro set, antes do anúncio do abandono da brasileira. "Eu estava jogando bem, fiz um bom primeiro set. Comecei melhor o segundo, mas permiti a reação dela e o jogo ficou parelho", analisou Bia.

A brasileira avisou que a lesão não é grave, portanto não vai afetar sua programação para as próximas semanas. "Não foi nada grave, mas a prioridade é sempre estar 100% saudável para jogar", afirmou a atleta, que agora vai tratar o problema físico para ter condições de jogar o Torneio de Bogotá, na próxima semana.

OUTROS RESULTADOS

Principal favorita ao título no saibro verde de Charleston, a tenista francesa Caroline Garcia confirmou o bom momento e derrotou a local Varvara Lepchenko pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Estreando direto na segunda rodada, ela se garantiu nas oitavas de final.

A próxima adversária da cabeça de chave número 1 será a vencedora do duelo entre a eslovena Polona Hercog e a francesa Alizé Cornet, que vão se enfrentar nesta quarta-feira, segundo a programação do torneio.

Ainda nesta terça, a canadense Eugenie Bouchard voltou a cair em uma estreia, pela terceira vez na temporada, em seis torneios disputados. A atual 111º do ranking foi eliminada desta vez pela italiana Sara Errani por duplo 6/4. Também avançaram na rodada a romena Irina-Camelia Begu, a russa Elena Vesnina e a alemã Tatjana Maria.