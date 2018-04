Bia Haddad Maia estreia no saibro de Charleston contra espanhola nesta terça

Depois de avançar à terceira rodada do Torneio de Miami, uma competição de nível WTA Premier, na semana passada, a brasileira Beatriz Haddad Maia inicia nesta terça-feira a sua participação em mais um torneio deste nível nos Estados Unidos, em Charleston, só que agora em quadras de saibro. A tenista número 1 do Brasil e 63.ª do mundo encara na estreia, a partir do meio-dia (de Brasília), a espanhola Lara Arruabarreña, número 84 do ranking da WTA.

O confronto é inédito, mas Bia Haddad Maia conhece bem a adversária desta primeira rodada. "Já conheço a menina, treinamos várias vezes juntas. Estou animada para essa gira de saibro, são poucos torneios no ano. Vou manter meu jogo, terei um pouco mais de tempo para construir os pontos, adaptar os detalhes e seguir agressiva, que é o principal", afirmou.

Caso derrote Lara Arruabarreña, a tenista brasileira já sabe quem enfrentará na segunda rodada. Será a norte-americana Madison Keys, cabeça de chave número 7 e atual 14.ª do ranking mundial, que é "bye" na primeira rodada em Charleston.

Depois de Charleston, Bia Haddad jogará na semana que vem o Torneio de Bogotá, na Colômbia - onde a compatriota Teliana Pereira já conquistou um título -, e no final do mês, a partir do dia 23, o Torneio de Istambul, na Turquia.