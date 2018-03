Bia Haddad Maia ganha uma posição no ranking da WTA

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia ganhou uma posição no ranking da WTA, nesta segunda-feira, após vencer um jogo no Torneio de Acapulco na semana passada. Com a subida, ela ficou perto de igualar sua melhor marca no ranking.

Na atualização da lista, ela subiu para a 59ª posição, apenas uma acima do seu melhor resultado no ranking, obtido em setembro do ano passado. Em Acapulco, ela venceu na estreia, mas caiu na segunda rodada, diante da francesa Kristina Mladenovic, uma das cabeças de chave do torneio.

Curiosamente, Mladenovic protagonizou a primeira mudança no ranking, pouco movimentado nesta semana em razão da baixa participação das principais tenistas do mundo em Acapulco. A francesa perdeu uma posição e caiu para o 15º lugar, enquanto a norte-americana Madison Keys subiu para 14º.

Logo atrás de Mladenovic, a americana CoCo Vandeweghe, a eslovaca Magdalena Rybarikova, as russas Svetlana Kuznetsova e Daria Kasatkina e a letã Anastasija Sevastova ganharam uma posição cada, completando o Top 20. Dentro do Top 10 do ranking, não houve mudanças nesta semana.

Entre as demais brasileiras, a mais bem colocada na lista da WTA é Laura Pigossi, atual 390ª do mundo, após subir sete posições nesta atualização. Já Gabriela Cé perdeu dois postos e figura agora em 406.º.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (RUM), 7.965 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 7.525

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.175

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.480

5.º - Karolina Pliskova (CZE), 5.080

6.º - Jelena Ostapenko (LET), 4.941

7.º - Caroline Garcia (FRA), 4.625

8.º - Venus Williams (USA), 4.277

9.º - Petra Kvitova (CZE), 3.086

10.º - Angelique Kerber (ALE), 3.055

11.º - Johanna Konta (ING), 2.930

12.º - Julia Goerges (ALE), 2.910

13.º - Sloane Stephens (EUA), 2.873

14.º - Madison Keys (EUA), 2.703

15.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.605

16.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.433

17.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.405

18.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.362

19.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.300

20.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.295

59.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 958

390.º - Laura Pigossi (BRA), 97

406.º - Gabriela Cé (BRA), 91