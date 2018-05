Bia Haddad sobe 60 posições no ranking após título mais importante da carreira

A brasileira Beatriz Haddad Maia foi um dos principais destaques do ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira. A tenista de apenas 20 anos subiu 60 posições após faturar o título mais importante de sua carreira, o ITF de Scottsdale, com premiação de US$ 50 mil, nos Estados Unidos.

Com a conquista, obtida na noite de domingo, Bia passou do 271º para o 211º lugar, aproximando-se do Top 200. A subida no ranking vem em boa hora para que ela tenha chance de entrar na chave do qualifying do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que será disputado em janeiro de 2017.

Bia segue como a terceira melhor brasileira do ranking. Está atrás de Paula Gonçalves e Teliana Pereira. Elas não entraram em quadra na semana passada. Teliana, aliás, antecipou o fim da temporada por conta do desgaste físico. Ela perdeu uma posição na lista da WTA, figurando agora em 204º lugar. Já Paula, a número 1 do Brasil, se manteve no 180º lugar.

Entre as principais tenistas, houve poucas mudanças nesta segunda-feira. O Top 10 seguiu inalterado, com a alemã Angelique Kerber na ponta, já que somente a britânica Johanna Konta jogou, em Zhuhai, na China, porém sem se destacar.

A primeira mudança no ranking começa no 11º lugar, com a checa Petra Kvitova. Ela subiu duas posições graças ao título conquistado na competição chinesa, que reuniu as 12 melhores tenistas do ranking mundial deste ano dentre as que não se classificaram para o Masters da WTA, disputado na semana anterior, em Cingapura.

Campeã em Zhuhai, Kvitova será uma das atrações da final da Fed Cup, que será disputada no próximo fim de semana. Ela e Karolina Pliskova, 6ª do ranking, vão defender a República Checa na decisão contra a França, na cidade francesa de Estrasburgo.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Angelique Kerber (ALE), 9.080 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 7.050

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.600

4º - Simona Halep (ROM), 5.228

5º - Dominika Cibulkova (ESL), 4.875

6º - Karolina Pliskova (RCH), 4.600

7º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.236

8º - Madison Keys (EUA), 4.137

9º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.115

10º - Johanna Konta (GBR), 3.640

11º - Petra Kvitova (RCH), 3.485

12º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.070

13º - Victoria Azarenka (BIE), 3.061

14º - Elina Svitolina (UCR), 2.895

15º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.347

16º - Elena Vesnina (RUS), 2.252

17º - Venus Williams (EUA), 2.240

18º - Roberta Vinci (ITA), 2.210

19º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.185

20º - Barbora Strycova (RCH), 2.170

180º - Paula Gonçalves (BRASIL), 310

204º - Teliana Pereira (BRASIL), 264

211º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 248