Bia Haddad sofre acidente doméstico, fratura vértebras e adia início de temporada

Tenista número dois do Brasil, Beatriz Haddad Maia terá que mudar seus planos para o início da temporada 2017. No fim de semana, ela sofreu um acidente doméstico e sofreu fratura no processo transverso esquerdo de três vértebras, perdendo assim ao menos o primeiro mês da temporada.

As lesões não são graves, mas exigem ao menos quatro semanas de repouso para calcificar as vértebras, em situação semelhante à vivida por Neymar na Copa do Mundo de 2014, quando foi atingido por uma joelhada nas costas na partida contra a Colômbia, pelas quartas de final. Como precisará de tempo para recuperar parte do preparo físico e o ritmo de jogo, é provável que Bia só volte a jogar no mês de março.

A tenista de 20 anos se machucou ao sofrer uma queda dentro de casa, no domingo. "Foi um acidente doméstico, um tropeço bobo, uma fatalidade...", conta Bia. "Vinha fazendo uma ótima pré-temporada, me sentindo super bem e motivada para os primeiros torneios. Mas não posso me abater. Vou me restabelecer o mais rápido possível e voltar com tudo. O mais importante agora é me recuperar, estar 100% saudável e não deixar a peteca cair."

Número dois do Brasil e 172ª do mundo, Bia vinha de grande temporada, a melhor de sua jovem carreira. A tenista chegou a se tornar a número 1 do Brasil ao longo do ano após faturar dois títulos em sequência, de nível ITF, nos Estados Unidos. Foram os maiores troféus já obtidos pela tenista até agora.

Com este embalo, Bia já sonhava alto para o início de 2017, quando pretendia disputar o qualifying do Aberto da Austrália, em janeiro. Depois do acidente doméstico, ela vai rever seu calendário, tentando voltar a tempo de disputar o Torneio de Miami, de nível Premier, no fim de março. Ela ganhou convite para entrar direto na chave principal.