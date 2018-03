Bia Haddad vence chinesa e avança à 3ª rodada do Torneio de Miami

A brasileira Beatriz Haddad Maia venceu sua segunda partida no Torneio de Miami, nesta sexta-feira, e avançou à terceira rodada da competição norte-americana. Ela superou a chinesa Shuai Zhang, atual 30ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h29min.

+ André Sá admite surpresa com mudanças na Davis

+ Halep vence de virada em estreia em Miami

Em sua terceira participação em Miami, Bia venceu duas seguidas pela primeira vez. Na estreia, ela eliminara a britânica Heather Watson. Com o resultado, a número 64 do mundo já deve ganhar duas posições na próxima atualização do ranking.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, na briga pela vaga nas oitavas de final, a brasileira deve ter um desafio mais complicado pela frente. Sua futura rival vai sair do duelo entre a letã Jelena Ostapenko e a húngara Timea Babos. Atual campeã de Roland Garros, Ostapenko é a favorita. No fim de setembro do ano passado, Bia e a tenista da Letônia se enfrentaram na final do Torneio de Seul, na Coreia do Sul, com triunfo da rival.

Nesta sexta, Bia começou bem e faturou a primeira quebra de serviço logo no início. Shuai Zhang, contudo, devolveu a quebra logo na sequência. A brasileira de 21 anos, então, voltou a jogar melhor e faturou mais duas quebras para encaminhar o set inicial.

No segundo set, a tenista da China tentou oferecer maior resistência, sem sucesso. Bia salvou cinco break points e fez pressão sobre o saque da rival. Assim, obteve mais duas quebras e não deu mais chances à adversária, de 29 anos.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta sexta, a japonesa Naomi Osaka foi eliminada da chave de Miami, após despachar Serena Williams na estreia. Vindo de uma sequência de oito vitórias consecutivas e do título do Torneio de Indian Wells, a número 22 do mundo caiu diante da ucraniana Elina Svitolina, atual 4ª do ranking, por 6/4 e 6/2. Na terceira rodada, Svitolina enfrentará a vencedora do duelo entre a alemã Andrea Petkovic e a australiana Daria Gavrilova.

Outra integrante do Top 10 do ranking, a checa Petra Kvitova confirmou o favoritismo diante da bielo-russa Aryna Sabalenka pelo placar de 7/5, 3/6 e 6/3. Sua próxima adversária vai sair do confronto entre a russa Daria Kasatkina, destaque em Indian Wells na semana passada, e a qualifier norte-americana Sofia Kenin.

Já a russa Elena Vesnina, 24ª cabeça de chave, se despediu da chave de simples de Miami nesta sexta. Ela foi batida pela croata Donna Vekic por 2 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/1. Na terceira rodada, Vekic duelará com a vitoriosa do jogo entre as locais CoCo Vandeweghe e Danielle Collins.