Bia Haddad vence só dois games e perde para Pliskova no Aberto da Austrália

A participação de Beatriz Haddad Maia na chave de simples do Aberto da Austrália chegou ao fim nesta quinta-feira. Após avançar no seu jogo de estreia em Melbourne, a brasileira, a 70ª colocada no ranking da WTA, ofereceu pouca resistência e perdeu para a checa Karolina Pliskova, a número 6 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 44 minutos.

Com três duplas faltas logo no começo do jogo, Bia Haddad perdeu os seus dois primeiros games de serviço, só vencendo o quinto do set inicial, depois sendo batida por 6/1. A segunda parcial foi parecida, com a brasileira evitando um "pneu" ao vencer o sexto game, mas sendo novamente superada por 6/1.

Assim, Bia Haddad foi eliminada após vencer na estreia, em que derrotou a local Lizette Cabrera, encerrando um jejum de 53 anos do tênis brasileiro sem triunfos na chave feminina de simples do Aberto da Austrália. Já Pliskova está classificada à terceira rodada, fase em que terá pela frente a compatriota Lucie Safarova.

"Hoje foi difícil. Ela jogou muito bem, sólida, foi agressiva antes de mim. Não me deu espaço para entrar nos pontos, não consegui devolver e sacar muito bem", avaliou Bia, que admitiu a atuação ruim contra a checa. "Tênis é um dia atrás do outro, a gente sabe que tem dia que a gente não está no nosso melhor e eu fui tentando colocar coisas positivas na cabeça e reverter a situação, mas ela foi sólida e mereceu a vitória", acrescentou.

Bia agora se concentra na sua participação na chave de duplas. Classificada à segunda rodada, ela e a romena Sorana Cirstea vão enfrentar a polonesa Alicja Rosolska e a norte-americana Abigail Spears. "Agora é focar nas duplas. Amanhã (sexta) a gente não joga, então temos mais um dia para treinar e fazer o nosso melhor", finalizou.

OUTROS JOGOS

Na principal surpresa do dia na chave feminina em Melbourne, a espanhola Garbñe Muguruza, a número 3 do mundo, perdeu para a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4. A taiwanesa é mais conhecida pelo seu desempenho como duplista, tanto que já foi a número 1 do mundo nesse naipe, enquanto é apenas a 88ª colocada no ranking de simples. Nesta quinta, porém, eliminou a atual campeã de Wimbledon e agora vai encarar a polonesa Agnieszka Radwanska (35ª), que passou pela ucraniana Lesia Tsurenko por 2/6, 7/5 e 6/3.

Número dez do mundo, a britânica Johanna Konta também foi precocemente eliminada do Aberto da Austrália ao perder nesta quinta para a norte-americana Bernarda Pera, apenas a número 127 do mundo, por 6/4 e 7/5. Sua próxima rival em Melbourne vai ser a checa Barbora Strycova.

A romena Simona Halep deixou para trás as dúvidas por causa de uma lesão no tornozelo e triunfou com tranquilidade nesta quinta. A número 1 do mundo derrotou a canadense Eugenie Bouchard, hoje apenas a 112ª colocada no ranking, por um duplo 6/2, em apenas 1 hora e 5 minutos.

Halep fechou o jogo com 60 pontos anotados, contra 39 da canadense, tendo disparado 16 winners, apenas um a mais do que a ex-Top 5. Sua próxima oponente vai ser a norte-americana Lauren Davis, a número 76 do mundo, que venceu de virada a alemã Andrea Petkovic por 4/6, 6/0 e 6/0.

Também nesta quinta-feira em Melbourne, a russa Maria Sharapova, a número 48 do mundo, avançou ao superar a letã Anastasija Sevastova, a 15ª colocada no ranking, por 6/1 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 20 minutos. Sharapova agora fará um duelo de ex-líderes do ranking com a alemã Angelique Kerber, contra quem está em vantagem de 4 a 3 no confronto direto. Com ainda mais facilidade, Kerber, a número 16 do mundo, derrotou a croata Donna Vekic, a 52ª colocada no ranking, por 6/4 e 6/1, em 1 hora e 10 minutos.

Em outros jogos nesta quinta pela chave feminina, a australiana Ashleigh Barty, a norte-americana Madison Keys, a francesa Caroline Garcia, a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, a russa Elena Vesnina e a romena Ana Bogdan venceram e passaram à terceira rodada em Melbourne.