Bicampeão do US Open elogia Guga O australiano Patrick Rater elogiou nesta quinta-feira a evolução de Gustavo Kuerten em quadras rápidas, incluindo o brasileiro na lista de favoritos ao título do US Open, que começa na segunda-feira. ?Há algum tempo, era justo não pensar nele como favorito. Agora, todos devem ficar atentos ao perigo que Guga representa?. Rafter, campeão do torneio em 1997 e 98, pode aposentar-se ao final da temporada.