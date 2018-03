Bielo-Rússia faz 2 a 0 na Argentina O tenista Max Mirnyi colocou a Bielo-Rússia em vantagem nas quartas-de-final da Copa Davis ao vencer nesta sexta-feira Guillermo Cañas por 3 sets a 0, com parciais de 6-2,6-2 e 6-2. No primeiro confronto, Vladimir Voltchkov venceu Agustín Calleri por 6-3, 6-4 e 6-2. No sábado, jogam duplas Mirnyi e Voltchkov contra Lucas Arnold e Agustín Calleri.