Bjorkman avança em Indianápolis Nos jogos disputados nesta terça-feira no ATP Tour de Indianápolis, nos Estados Unidos, o destaque ficou para a vitória apertada do sueco Jonas Bjorkman sobre o checo Slava Dosedel, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (12/10) e 7/5. Outro tenista da Suécia que ganhou na rodada foi Thomas Enqvist, que fez 2 a 1 no alemão Alexander Popp, com 7/6 (8/6), 3/6 e 6/4. Também hoje, o marroquino Younes El Aynaoui eliminou o norte-americano Vincent Spadea com um duplo 6/4 e o sueco Thomas Johansson derrotou o israelense Harel Levy por 6/3 e 6/3.