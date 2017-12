Bjorkman e Federer avançam em Halle Dois tenistas alemães, Nicolas Kiefer e David Prinosil, foram eliminados em casa nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Torneio de Halle, na Alemanha. Kiefer perdeu para o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (4/7) e 7/6 (7/1). Já Prinosil foi derrotado pelo suíço Roger Federer por 2 a 0, com 7/6 (10/8) e 7/5.