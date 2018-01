Bjorkman estréia com vitória em Viena O tenista Jonas Bjorkman estreou com vitória no torneio de Viena, competição que distribui 765 mil euros em prêmios, além de pontos para o ranking mundial da ATP. O sueco bateu nesta segunda-feira o italiano Filippo Volandri por 6-1 e 6-4 e vai enfrentar na próxima rodada o ganhador do jogo entre o espanhol Albert Costa e o armênio Sargis Sargsian. Nas demais partidas, o holandês Sjeng Schalken ganhou do alemão Alexander Waske por 4-6, 6-1 e 6-2 e espera agora pelo vencedor do confronto entre o inglês Tim Henman e o italiano Stefano Pescolosido. O finlandês Jarkko Nieminen superou o eslovaco Karol Kucera por 7-6 (7/4) e 6-0.