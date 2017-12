Bjorkman estréia com vitória no Catar O tenista sueco Jonas Bjorkman estreou bem no Torneio do Catar, que distribui US$ 1 milhão em prêmios e está sendo disputado em Doha. Nesta segunda-feira, ele venceu o checo Jan Vacek por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (2/7) e 6/3. Outro destaque da primeira rodada foi a derrota do francês Cedric Pioline, eliminado pelo marroquino Younes Al Aynaoui por 7/6 (7/2) e 6/4. Em outros jogos do Torneio do Catar, o checo Bohdan Ulihrach ganhou do espanhol Galo Blanco com um duplo 6/2 e Oleg Ogorodov (Usbequistão) derrotou Al Khulaifi (Catar) por 6/1 e 6/2.