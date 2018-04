Bjorkman passa por Tim Henman O sueco Jonas Bjorkman derrotou hoje o inglês Tim Henman por 3 sets a 0 (parciais de 6/2, 7/6 e 6/4) e avançou para a quinta fase do Aberto da Austrália. O sueco, que já ocupou o 4º lugar no ranking da ATP e hoje está em 64º, quebrou três vezes o serviço do tenista inglês. Entre os 10 primeiros colocados no ranking da ATP, apenas Tommy Hass (7), Pete Sampras (8) e Marat Safin (9) continuam participando do Aberto da Austrália. Confira os outros resultados da rodada: Simples Jiri Novak (CZE) 3 x 1 Dominik Hrbaty (SLO) Duplas Bob and Mike Bryan (EUA) 2 x 1 Petr Pala e Pavel Vizner (CZE) Donald Johnson e Jared Palmer (EUA) 2 x 0 Byron Black (ZIM) e Sjeng Schalken (NED) Michael Llodra e Fabrice Santoro (FRA) 2 x 0 Arnold and Guillermo Cañas (ARG)