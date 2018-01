Bjorkman vence Guga e Suécia empata A Suécia empatou com o Brasil no confronto do Grupo Mundial da Copa Davis. Jonas Bjorkman derrotou, neste domingo, Gustavo Kuerten por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 4/6, 4/6 e 6/1. Cada país venceu dois jogos e a decisão será na quinta partida ainda neste domingo.