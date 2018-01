Bjorn Borg vai treinar novos talentos Aos 46 anos, o sueco Bjorn Borg, um dos maiores nomes do tênis, quer realizar um outro sonho. Depois de marcar um capítulo na história do esporte, com cinco títulos seguidos em Wimbledon e outros seis em Roland Garros, vai emprestar seu prestígio e conhecimento para trabalhar na formação de novos talentos. "Este é um novo sonho que estou realizando, junto com a Federação Sueca de Tênis", disse Borg, que disputa o Citibank & Credicard Champions, em Itaparica. "Acho que posso passar alguns segredos aos jogadores suecos que estão surgindo." Apelidado de "iceborg" pela frieza nos tempos das grandes decisões do tênis, Borg hoje mostra mais os sentimentos. Revela-se empolgado com o novo projeto e, como se fosse um torcedor, afirma que a Suécia tem muitas chances de vencer o Brasil no próximo confronto da Davis, em fevereiro, na cidade de Halsinborg. "O time da Suécia está com três jogadores contundidos, mas se Thomas Johansson, Jonas Bjorkman e Magnus Normanm se recuperarem a tempo, o Brasil dificilmente terá condições de vencer o confronto." Borg mostrou até uma certa intimidade com o Brasil. Surpreendeu ao dizer que já veio ao País cerca de 15 vezes, passando anônimo por vários outros lugares. Confessou-se também um torcedor de Gustavo Kuerten e foi categórico ao afirmar: "O Guga pode voltar a ganhar o título de Roland Garros, já no próximo ano." Mas não quis opinar sobre a possibilidade de o brasileiro retomar a liderança do ranking mundial. "Tudo vai depender do quanto ele quiser ser o número 1 novamente", disse. "Já mostrou qualidades para isso, mas terá de trabalhar muito para retomar a liderança. Hoje, Lleyton Hewitt é o adversário a ser batido e tem uma característica muito forte: detesta perder."