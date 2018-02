Blake e Melzer chegam à semifinal do Torneio de Sydney O norte-americano James Blake, atual campeão e cabeça-de-chave n.º do Torneio de Sydney, superou o russo Evgeny Korolev nesta quinta-feira e se classificou à semifinal da competição que serve como preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2007. Blake não teve qualquer dificuldade para bater o surpreendente Korolev, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 49 minutos de partida. O adversário do norte-americano será o austríaco Jürgen Melzer, que derrotou o cabeça-de-chave n.º 5 de Sydney, Tomas Berdych. Melzer só precisou de 56 minutos para despachar o checo por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Moya encara Gasquet Na outra semifinal Carlos Moyá vai encarar o francês Richard Gasquet. O espanhol venceu o cipriota Marcos Baghdatis por 6/1, 3/6 e 7/6 (7/3). Já Gasquet bateu o seu compatriota Paul-Henri Mathieu por 6/4, 7/6 e 6/0. O jogo entre o espanhol e o cipriota teve até momentos dramáticos: no terceiro set, Baghdatis, cabeça-de-chave n.º 4 do torneio, torceu o tornozelo esquerdo e a partida teve de ser paralisada por dez minutos. Porém, ele voltou à quadra e jogou mesmo assim, dificultando as ações para Moya. No tie-break decisivo, o cipriota chegou a abrir 3 a 1, mas o espanhol conseguiu uma espetacular recuperação e ganhou os seis pontos seguintes, conquistando uma vitória memorável. O espanhol e o francês só se enfrentaram uma vez, com vitória de Moyá por 3/6, 6/3 e 6/2, no torneio de Acapulco de 2004, no saibro. ATP anuncia cabeças-de-chave na Austrália Nenhuma surpresa no anúncio dos cabeças-de-chave do Aberto da Austrália. O suíço Roger Federer e a russa Maria Sharapova abrem as listas das categorias masculina e feminina da competição que começará na semana que vem em Melbourne. O espanhol Rafael Nadal será o segundo cabeça-de-chave entre os homens, enquanto a francesa Amélie Mauresmo, defensora do título, ocupará a mesma posição entre as mulheres. Ainda no feminino o destaque são as ausências da norte-americana Venus Williams, com uma lesão no pulso esquerdo, e da belga Justine Henin-Hardenne (número um do mundo), que alegou problemas particulares. No masculino ainda há dúvidas sobre a participação de Nadal e do russo Nicolay Davydenko, ambos saíram lesionados do torneio de Sydney, competição que serve como preparação para o Aberto da Austrália. O sorteio para os confrontos do torneio serão realizados nesta sexta-feira. Top 10 dos cabeças-de-chave masculino: 1. Roger Federer (SUI) 2. Rafael Nadal (ESP) 3. Nikolay Davydenko (RUS) 4. Ivan Ljubicic (CRO) 5. James Blake (EUA) 6. Andy Roddick (EUA) 7. Tommy Robredo (ESP) 8. David Nalbandian (ARG) 9. Mario Ancic (CRO) 10. Fernando González (CHI) Top 10 dos cabeças-de-chave feminino: 1. Maria Sharapova (RUS) 2. Amélie Mauresmo (FRA) 3. Svetlana Kuznetsova (RUS) 4. Kim Clijsters (BEL) 5. Nadia Petrova (RUS) 6. Martina Hingis (SUI) 7. Elena Dementieva (RUS) 8. Patty Schnyder (SUI) 9. Dinara Safina (RUS) 10. Nicole Vaidisova (CHE) *Atualizado às 12h