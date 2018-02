Blake é o próximo adversário de Guga O tenista norte-americano James Blake será o adversário do brasileiro Gustavo Kuerten, nesta sexta-feira, pelas quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Blake obteve a vaga, ao derrotar, nesta quinta-feira, o espanhol Carlos Moyá, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.